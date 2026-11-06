Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई एक सामग्री को लेकर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​(क्रिमिनल या सिविल) की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस पोस्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थीं।

अदालत ने कड़े शब्दों में कहा कि राजनीतिक सुविधा के लिए न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्यायपालिका को डराने-धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं है। इस अदालत के फैसलों की आलोचना की जा सकती है। लेकिन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्यायपालिका को डराने-धमकाने के लिए एक ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता, चाहे वह व्यक्ति या संगठन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।”

The Supreme Court has issued a show-cause notice to the President and all office-bearers of the Kerala Pradesh Congress Committee, as to why criminal or civil contempt of court proceedings should not be initiated against them over a post published on the party’s official X… pic.twitter.com/2sXki43ppk — ANI (@ANI) November 6, 2026

अदालत ने आगे कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी संस्था या राजनीतिक दल यह दावा नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है। बेंच ने कहा, “संविधान के अधिकार को कमजोर करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।”

कानून को अपना काम करना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि इस पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान या उनके प्रभाव की परवाह किए बिना, कानून को अपना काम करना चाहिए। पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर ऐसी टिप्पणियों को बिना किसी रोक-टोक के छोड़ दिया गया, तो इसके संस्थागत स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अदालत ने कहा, “एक बार नुकसान हो गया, तो कल ऐसा किसी भी संस्था के साथ हो सकता है। हम संविधान के दायरे में रहकर ही काम करते हैं।”

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कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट ने देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत का इस्तीफा मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज ही दिल्ली में प्रदर्शन और पाबंदियों को लेकर कहा था कि कानून और व्यवस्था का मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसी टिप्पणी को लेकर केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर CJI का इस्तीफा मांगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…