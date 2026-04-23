Babu Veer Kunwar Singh Death Anniversary: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी वीरता समय की सीमाओं को पार कर आज भी प्रेरणा देती है। उन्हीं में से एक हैं बाबू कुंवर सिंह, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने 80 साल की आयु में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देकर इतिहास रच दिया।

बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 में बिहार के जगदीशपुर (जिला भोजपुर) में हुआ था। वे उज्जैनिया राजपूत वंश के राजा थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व क्षमता, साहस और युद्ध कौशल की झलक दिखाई देती थी। उनका जीवन केवल राजशाही तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने लोगों के प्रति गहरी जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना रखते थे।

1857 की क्रांति में भूमिका

जब 1857 में भारतीय विद्रोह की चिंगारी भड़की, तब बाबू कुंवर सिंह ने इसे एक बड़े आंदोलन में बदलने का जिम्मा उठाया। 80 साल की उम्र में भी उन्होंने जिस ऊर्जा और रणनीति के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, वह अद्भुत था। उन्होंने बिहार के आरा में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और कई बार उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया।

आरा (भोजपुर) में हुई लड़ाई में कुंवर सिंह ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया। अंग्रेजी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, लेकिन उनके सामने कुंवर सिंह की सेना का मनोबल कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ।

कुंवर सिंह के जीवन का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग तब सामने आया, जब वे गंगा नदी पार कर रहे थे। इस दौरान अंग्रेजों की गोली उनके हाथ में लगी। स्थिति गंभीर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जख्मी हाथ को काटकर गंगा में समर्पित कर दिया, ताकि जहर पूरे शरीर में न फैले। यह घटना उनके अद्वितीय साहस और त्याग का प्रतीक बन गई।

अपने अंतिम दिनों में भी बाबू कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने वापस जगदीशपुर पर कब्जा किया और अंग्रेजों को पराजित किया। लेकिन 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनकी मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का आरंभ थी।

आज भी बाबू कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी नायकों में गिने जाते हैं। 26 अप्रैल को उनकी 168वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उनकी पुण्यतिथि हमें यह सिखाती है कि उम्र कभी भी देशभक्ति और साहस के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। बाबू कुंवर सिंह की कहानी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रेरणा है संघर्ष, साहस और बलिदान की। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।