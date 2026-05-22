पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। 1 जून 2026 से राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह योजना छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक चलने वाले सभी रूटों पर लागू होगी।

सरकार के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन सेवा के तहत चलने वाली राज्य संचालित बसों की सभी श्रेणियों में महिलाएं बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को राहत देना और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है।

महिलाओं को मिलेगा QR-कोड स्मार्ट कार्ड

योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को एक विशेष स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें उसका नाम और फोटो मौजूद होगा। इस कार्ड पर QR कोड भी होगा जिससे यात्रा के दौरान पहचान सत्यापित की जा सकेगी।

स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अपने क्षेत्र के BDO या SDO कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ हाल की एक पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज जमा करने होंगे।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज आईडी समेत अन्य वैध फोटो पहचान पत्र शामिल होंगे।

स्मार्ट कार्ड बनने तक ऐसे मिलेगी सुविधा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाता तब तक महिलाएं किसी भी वैध फोटो आईडी को दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए बस कंडक्टर महिलाओं को ‘जीरो वैल्यू टिकट’ जारी करेंगे जिसके जरिए यात्रा दर्ज की जाएगी।

‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत हर महीने 3000 रुपये

पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना की जगह नई ‘अन्नपूर्णा योजना’ लागू करने की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत बंगाल की महिलाओं कोहर महीने 3,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह योजना एक जून से प्रभावी होगी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नए आवेदकों के लिए एक जून को एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया कि इस मौद्रिक लाभ योजना के नए आवेदकों की जांच, उनके निवास संबंधी स्थिति के अनुसार, सरकार या कोलकाता नगर निगम के अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाएगी।