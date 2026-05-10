तमिलनाडु के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य को अभिनेता से नेता बने विजय के रूप में एक नया मुख्यमंत्री मिला। सुबह 10:24 बजे राज्य के राज्यपाल ने विजय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
सुबह 9 बजे तक स्टेडियम टीवीके कार्यकर्ताओं, फिल्म प्रेमियों, समर्थकों और आमंत्रित अतिथियों से भर चुका था। अभिनेत्री त्रिषा भी पहुंचीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से आए और मंच पर अपनी सीट ग्रहण की। विजय के माता-पिता दर्शकों के बीच बैठे थे।
यह भी पढ़ें- ‘सामाजिक न्याय की शुरुआत…’, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जोसेफ विजय का पहला संबोधन
टीवीके के वरिष्ठ नेता लगातार स्टेडियम में आते-जाते रहे और विशाल स्क्रीन पर उत्साहित समर्थकों को दृश्य दिखाए जाते रहे। सुबह 10.24 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद विजय ने अपने संबोधन में राज्य की जनता को संबोधित किया।
विजय ने अपने भाषण में गरीब जनता की भी नब्ज टटोलने का का किया। बचपन के दिनों को याद करते हुए विजय ने कहा कि उन्होंने गरीबी और भूख देखी है। टीवीके चीफ ने कहा कि उनका संबंध किसी राजकुमार परिवार से नहीं है। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि सिनेमा जगत में आने से पहले उन्हें अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं। आपने मुझे अपने दिलों में जगह दी है।
मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के संबोधन की 10 बड़ी बातें-
- विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा बल और नशा-विरोधी तंत्र की तीन बड़ी योजनाओं पर हस्ताक्षर किए।
- जोसेफ विजय ने मंत्रियों और नेताओं को चेतावनी दी कि सत्ता में मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।
- उन्होंने दावा किया कि पिछली डीएमके सरकार तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई है।
- विजय ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर जल्द श्वेत पत्र जारी करने का ऐलान किया।
- अपने भाषण में विजय ने गरीबी और संघर्ष भरे बचपन का जिक्र करते हुए खुद को आम जनता का बेटा और भाई बताया।
- शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, अभिनेत्री तृषा कृष्णन समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहे।
- राज्यपाल राजेंद्र अर्लेंकर ने सुबह 10:24 बजे विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।
- विजय के साथ नौ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें आधव अर्जुन और ‘बुस्सी’ एन आनंद शामिल रहे।
- टीवीके गठबंधन को विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन मिला है और विजय को 13 मई से पहले बहुमत साबित करना होगा।
- विजय ने पारदर्शी शासन, सामाजिक न्याय और जनता का पैसा न लूटने वाली सरकार देने का वादा किया।