तमिलनाडु के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य को अभिनेता से नेता बने विजय के रूप में एक नया मुख्यमंत्री मिला। सुबह 10:24 बजे राज्य के राज्यपाल ने विजय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

सुबह 9 बजे तक स्टेडियम टीवीके कार्यकर्ताओं, फिल्म प्रेमियों, समर्थकों और आमंत्रित अतिथियों से भर चुका था। अभिनेत्री त्रिषा भी पहुंचीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से आए और मंच पर अपनी सीट ग्रहण की। विजय के माता-पिता दर्शकों के बीच बैठे थे।

यह भी पढ़ें- ‘सामाजिक न्याय की शुरुआत…’, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जोसेफ विजय का पहला संबोधन

टीवीके के वरिष्ठ नेता लगातार स्टेडियम में आते-जाते रहे और विशाल स्क्रीन पर उत्साहित समर्थकों को दृश्य दिखाए जाते रहे। सुबह 10.24 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद विजय ने अपने संबोधन में राज्य की जनता को संबोधित किया।

विजय ने अपने भाषण में गरीब जनता की भी नब्ज टटोलने का का किया। बचपन के दिनों को याद करते हुए विजय ने कहा कि उन्होंने गरीबी और भूख देखी है। टीवीके चीफ ने कहा कि उनका संबंध किसी राजकुमार परिवार से नहीं है। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि सिनेमा जगत में आने से पहले उन्हें अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं। आपने मुझे अपने दिलों में जगह दी है।

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के संबोधन की 10 बड़ी बातें-