भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज (26 मई) चार साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास एक जीवंत जन आंदोलन बन गया है और वह लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे क्योंकि उनके लिए हमेशा से ‘भारत सबसे पहले’ है। मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा, “2014 में आज के दिन, हमने भारत के परिवर्तन की दिशा में काम करने का अपना सफर शुरू किया था।” बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

मोदी ने ट्वीट कर कहा, “पिछले चार वर्षों में भारत के विकास की ओर उन्मुखता में हर नागरिक के खुद को इसमें शामिल होने से विकास एक जीवंत जन आंदोलन बन गया है, 125 करोड़ भारतीय भारत को नई ऊंचाईयों पर ले जा रहे हैं।” एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लोगों का आभार जताते हुए कहा, “हमारी सरकार में दृढ़ विश्वास रखने के लिए मैं अपने साथी नागरिकों को नमन करता हूं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समर्थन और सहयोग उनकी सरकार के लिए प्रेरणा और ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है और वह इसी उत्साह और समर्पण के साथ भारत की जनता की सेवा करना जारी रखेंगे।

मोदी ने जनता के हित में फैसले लेने के लिए अपनी सरकार की भी प्रशंसा की और कहा, “हमारे लिए भारत सबसे पहले है।” उन्होंने कहा, “हमने अच्छे इरादे व पूर्ण अखंडता के साथ भविष्य के लिए लाभदायक व जनता के हित में फैसले लिए हैं, जो नए भारत की नींव रख रहे हैं। ‘साफ नीयत, साफ विकास।”‘ इस स्लोगन का एक वीडियो भी पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर किया है। 3.15 मिनट के इस विडियो में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है।

For us, it is always India First.

With the best intent and complete integrity, we have taken futuristic and people-friendly decisions that are laying the foundations of a New India. #SaafNiyatSahiVikas pic.twitter.com/xyYx6KFIv3

— Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2018