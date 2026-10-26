गुवाहाटी में सोमवार शाम को अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है।

गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना होटल बिलास इन के पास कल्याण ज्वेलर्स के आउटलेट के बगल वाली गली में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी।

Guwahati, Assam: Five people have died and one remains in critical condition after six people were shot in a firing incident near Bora Service on GS Road. The injured person is undergoing treatment at a hospital. https://t.co/qvRHtTEspC — IANS (@ians_india) October 26, 2026

इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) ले जाया गया है।

घायलों में होटल के कुछ कर्मचारी भी हैं। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है।

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