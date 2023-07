इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को 10-10 साल की सजा, दिल्ली की अदालत ने किया फैसला

स्पेशल जज शैलेन्द्र मलिक ने दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को आइपीसी और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को इंडियन मुजाहिदीन (IM) के चार आतंकियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। स्पेशल जज शैलेन्द्र मलिक ने दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को आइपीसी और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। एनआईए के मुताबिक 2012 में देशभर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर ये सभी आतंकी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश में थे। स्पेशल कोर्ट ने 10 जुलाई को सभी को दोषी करार दिया था। एनआईए ने सितंबर 2012 में आइपीसी की धारा 121ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश) और 123 (साजिश में सहयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया था। उन पर यूएपीए की धारा 17 (आतंकवाद के लिए धन जुटाना), 18 (आतंक फैलाने की साजिश), 18ए (आतंकी शिविर लगाने), 18बी (आतंकवाद के लिए लोगों की भर्ती) और 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना) के तहत भी आरोप लगाए गए। आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram