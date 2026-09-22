West Bengal News: पश्चिम बंगाल में मछुआरों और वन विभाग के अधिकारियों ने समय रहते तीस्ता नदी में बहकर लगभग चार किलोमीटर दूर चले गए चार दिन के हाथी के बच्चे को बचाया। यह घटना शुक्रवार को जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार ब्लॉक के बैकुंठपुर वन प्रभाग में घटी।

वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार तड़के करीब 8:30 बजे हाथियों का एक झुंड तीस्ता नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक हाथी का बच्चा अपनी मां से अलग हो गया और तीस्ता बांध के पास चार किलोमीटर दूर नदी में बह गया।

चार दिन का हाथी अपनी मां से बिछड़ गया

बैकुंठपुर के डीएफओ मुदित कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को फोन पर बताया, “गजलदोबा बैराज के पास एक तीन-चार दिन का हाथी का बच्चा अपनी मां से अलग हो गया। हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वे नदी पार करने की कोशिश कर रहे हों। मां गजलदोबा बैराज में नदी के ऊपरी हिस्से में थी, जबकि बच्चा चार किलोमीटर नीचे की ओर बह गया।”

बाद में स्थानीय मछुआरों ने उस बच्चे को देखा। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, मछुआरों ने एक छोटी नाव ली और बच्चे को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। आखिरकार, वे डूबते हुए बछड़े तक पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने उसे छोटी नाव में सवार होकर बचा लिया।

हमने बच्चे को मां से मिला दिया- कुमार

कुमार ने कहा, “स्थानीय मछुआरों ने हमें बताया कि उन्होंने एक हाथी देखा है। हम तुरंत उस जगह पहुंचे और बच्चे को बचाया।” मुदित कुमार ने आगे कहा, “हम बच्चे को वापस ले आए। शुक्र है, उसे कोई चोट नहीं आई थी। हमें यह जल्दी करना पड़ा क्योंकि हमें डर था कि लंबे समय तक इंसान के संपर्क में रहने से बच्चा अपनी मां से अलग हो सकता है। आखिरकार, हमने मां और बच्चे को मिला दिया। मां ने बच्चे को दूध पिलाया और उसे वापस झुंड में शामिल कर लिया। हमें खुशी है कि बच्चे को बचा लिया गया और वह अपनी मां से मिल गया।”

बैकुंठपुर वन प्रभाग सिलीगुड़ी और गजलदोबा के पास स्थित है और महानंदा नदी और तीस्ता नदी से घिरा हुआ है। यह एशियाई हाथियों, तेंदुओं और अलग-अलग तरह के पक्षियों की महत्वपूर्ण आबादी के लिए जाना जाता है।

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