केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जनगणना के दौरान लोगों की गिनती के चरण में पूछे जाने वाले 40 सवालों को नोटफाई किया है। जनगणना के दौरान लोगों से पूछा जाएगा कि क्या वे एससी/एसटी या किसी अन्य दूसरी जाति से संबंध रखते हैं।

जनगणना के इस कदम को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में 1931 के बाद जाति की गणना नहीं हुई है। केंद्र सरकार जाति जनगणना के साथ ही सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी विस्तृत तस्वीर तैयार करेगी।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश में पूछे गए सवालों की जानकारी दी गई है। जैसे कि क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है और उसकी जाति क्या है।

इस महीने की शुरुआत में जारी गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के हिमपात वाले इलाकों में लोगों की गिनती एक से 30 सितंबर के बीच होगी।

आदेश में कहा गया है, ”इस जनगणना को कराने के लिए, घर-घर जाकर लोगों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले, 17 से 31 अगस्त तक खुद से जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का विकल्प भी होगा।”

देश के बाकी हिस्सों में लोगों की गिनती अगले साल शुरू होगी।