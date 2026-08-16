तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की मौत हो गई है। आशीष बनर्जी का शव बीरभूम जिले के रामपुरहाट में उनके कमरे के बगल में स्थित पार्टी दफ्तर में मिला। पुलिस के मुताबिक, बनर्जी का शव फंदे से लटका हुआ मिला।

आशीष बनर्जी रामपुरहाट के हट्टालापारा मोहल्ले में रहते थे। जब लोगों को उनका शव मिलने की खबर मिली तो पार्टी दफ्तर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

Birbhum, West Bengal: Former TMC MLA Ashish Banerjee's dead body was found in his office at his residence in Rampurhat. His body has been sent for postmortem. Further details are awaited pic.twitter.com/XoQPTgxR3l — IANS (@ians_india) August 16, 2026

जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थीं, तब आशीष बनर्जी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे। वे रामपुरहाट से पांच बार विधायक रह चुके थे।

पुलिस को मिला सुसाइड नोट

बीरभूम के एसपी विदित राज भुंदेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि यह आत्महत्या का मामला है और पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें आशीष बनर्जी ने लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

ममता बनर्जी के करीबी थे आशीष

आशीष को ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिना जाता था। वह पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं में शामिल थे। उन्होंने विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी तो संभाली ही, पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा और कृषि मंत्री के तौर पर भी काम किया। आशीष बनर्जी दो दशक तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में सक्रिय रहे।

2026 के चुनाव में हार गए थे बनर्जी

आशीष बनर्जी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रामपुरहाट सीट से भाजपा उम्मीदवार ध्रुब साहा से चुनाव हार गए थे। आशीष बनर्जी न सिर्फ रामपुरहाट और बीरभूम बल्कि राज्य की राजनीति में भी टीएमसी के बड़े चेहरे थे। आशीष बनर्जी ने कुछ महीने पहले टीएमसी की बीरभूम जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वह एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे।

विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी और 15 साल से सरकार चला रही टीएमसी की राज्य की सत्ता से विदाई हो गई थी। चुनाव नतीजों के बाद से बड़ी संख्या में विधायक और सांसद टीएमसी छोड़ चुके हैं।

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तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिला प्रशासन ने उन पर शुक्रवार देर रात को कृष्णानगर के सरकारी सर्किट हाउस में आवंटित कमरे को खाली करने का दबाव बनाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।