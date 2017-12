पत्नी की हत्या करने वाले टीवी एंकर सुहैब इलियासी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने मशहूर एंकर सुहैब इलियासी को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इलियासी को कोर्ट ने 16 दिसंबर के दिन उनकी पत्नी अंजू की हत्या का दोषी करार दिया था। टेलीविजन की दुनिया में कभी बेस्ट क्राइम शो रहे ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के होस्ट और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी पर साल 2000 में पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा था। 11 जनवरी 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू इलियासी को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वो बच नहीं सकी थी। उसके शरीर पर कई जगह चाकू घोंपे गए थे। तब पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना था। उस वक्त अंजू की उम्र तीस साल थी।

इसके कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से मामले की तहकीकात कराने की गुजारिश की थी। इन लोगों का आरोप था कि सुहैब ने अंजू को आत्महत्या के लिए उकसाया है। इसके बाद पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने के आरोप में सुहैब इलियासी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुहैब पर पत्नी को हत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगे। बाद में जब अंजू का ऑटोप्सी रिपोर्ट आया तो उसमें खुलासा हुआ कि कोई खुद इस तरह से चाकू गोदकर आत्महत्या नहीं कर सकता। यह हत्या का मामला हो सकता है।

Former TV producer Suhaib Ilyasi sentenced to life imprisonment by a Delhi court for murder of his wife. pic.twitter.com/UFsm0lJT0G

