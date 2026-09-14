तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने सोमवार को गोवा के मापुसा में एक स्थानीय कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद तरुण को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

मापुसा में कोर्ट के बाहर तरुण तेजपाल ने मीडिया से कहा, “मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें यकीन है कि न्याय मिलेगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में तहलका के पूर्व एडिटर ने साल 2013 में एक महिला पत्रकार के साथ रेप के मामले में सरेंडर करने से छूट मांगी थी। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ ने उन्हें गंभीर रेप और उससे जुड़े अपराधों का दोषी ठहराया गया था और 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। गोवा बेंच ने 6 अगस्त को सजा सुनाते हुए तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय भी दिया था।

2013 में पीड़िता के साथ तरुण ने किया था दुराचार

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि तरुण ने 7 और 8 नवंबर 2013 को गोवा के एक होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में 2021 में गोवा की एक सत्र न्यायालय ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई ठीक व्यवहार नहीं किया, जैसा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला से उम्मीद की जाती है।

हाईकोर्ट ने पलटा था ट्रायल कोर्ट का फैसला

इसके बाद गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की और पिछले महीने 6 अगस्त को मामले में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और तहलका के पूर्व एडिटर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परफेक्ट विक्टिम की धारणा एक मिथक है और न तो कोर्ट और न ही प्रतिवादी यह तय कर सकते हैं कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए या अपने ट्रॉमा से कैसे लड़ना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस धारणा के आधार पर कार्यवाही की कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को एक तय ढर्रे (स्टीरियोटाइपिकल तरीके) के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए।

हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का सबूतों को देखने का तरीका न सिर्फ बेतुका, बल्कि गलत भी है। हाईकोर्ट ने इस बात के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना भी की कि उसने पीड़िता के यौन इतिहास, नैतिक विचारों और निजी WhatsApp मैसेज के बारे में अधिकारों का उल्लंघन करने वाली और अपमानजनक जिरह की इजाजत दी, जो सीधे तौर पर उन कानूनी रोक-टोक का उल्लंघन है, जिनमें पीड़िता के चरित्र या पुराने रिश्तों पर सवाल उठाने की मनाही है।

सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है एक अपील

इसके बाद तेजपाल ने अपनी सजा और 10 साल की जेल की सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाई कोर्ट (गोवा) के 6 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील अभी लंबित है। गोवा सरकार ने भी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उनकी सज़ा बढ़ाने और उम्रकैद की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में, गोवा सरकार ने सज़ा को “साफ़ तौर पर अपर्याप्त” और “किए गए अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के हिसाब से बहुत कम” बताया।

राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने गंभीर रेप के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने पर हर मामले के लिए 10 साल की सख़्त सज़ा सुनाई थी, और ये सज़ाएं एक साथ चलनी थीं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुज़ारिश की कि इस सज़ा को बढ़ाकर उम्रकैद कर दिया जाए, या कोर्ट जो भी उचित समझे वैसी सज़ा दे, और ये सजाएं एक साथ न चलें।

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेप केस में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। तरुण तेजपाल को, जिन्हें 2013 के रेप केस में दोषी ठहराया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें