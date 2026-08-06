तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने गोवा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले तरुण तेजपाल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।

यह मामला नवंबर 2013 का है। एक महिला सहयोगी ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित ‘थिंकफेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके खिलाफ गोवा सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार की ओर से दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता के व्यवहार को लेकर पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं के आधार पर साक्ष्यों का मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की प्रतिक्रिया का कोई एक तय मानक नहीं हो सकता और निचली अदालत ने शिकायतकर्ता के बयानों में मामूली विरोधाभासों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया।

बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता को कैद में रखे जाने के साक्ष्य को झूठा बताया

वहीं, तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने दलील दी कि अभियोजन ने तेजपाल के माफी मांगने वाले ईमेल को गलत तरीके से यौन संबंध की स्वीकारोक्ति के रूप में पेश किया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के कथित व्यवहार, ईमेल, व्हाट्सऐप संदेश और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन के दावों से मेल नहीं खाते। इसके अलावा यह तर्क भी दिया गया कि चलती लिफ्ट में शिकायतकर्ता को कैद रखे जाने का आरोप विशेषज्ञ साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज से पुष्ट नहीं होता।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने वाले आदेश को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। सजा के संबंध में अदालत अलग से आदेश पारित करेगी।

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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जानी की अनुमति नहीं दी है। इसी के साथ कोर्ट ने बनर्जी की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने प्रारंभ में यह प्रस्ताव दिया था कि बनर्जी की आंखों की स्थिति का आकलन एसएसकेएम अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाए, ताकि यह जांच की जा सके कि बनर्जी की आंखों का इलाज क्या भारत में किया जा सकता है। पूरी खबर को पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक