बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। दोनों के बीच के सामंजस्य की भी तारीफ की जाती है। भाजपा की सफलता के पीछे इस जोड़ी का ही हाथ माना जाता है। लेकिन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख एएस. दुलत ने पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में दुलत ने कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रमुख अमित शाह पर भी भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, ‘नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसे में उनके लिए साथ में काम करना बेहद आसान हो जाता है। दोनों के व्यक्तित्व में काफी समानताएं हैं। मोदी किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं…अमित शाह पर भी नहीं। डोभाल भी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें अपनी छाया पर भी विश्वास नहीं होता है।’ दुलत और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख मोहम्मद असद दुर्रानी ने साथ मिलकर किताब लिखी है।

Exclusive: “Doval & Modi are Made for Each Other. Modi trusts no one, not even Amit Shah & Ajit Doval trusts no one either which is as a Spook should be”- Ex Raw Chief Dulat intvw to me on The Doval Doctrine from #SpyChronicles– his book with Ex ISI Chief Durrani & @autumnshade pic.twitter.com/Cw5f8c53Oa

— barkha dutt (@BDUTT) May 23, 2018