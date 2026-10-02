Amarinder Singh Raja Warring News: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भावुक हो गए। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया।

वड़िंग ने बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में बदवाल किया था और खुद को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष बताया था।

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “साढ़े चार साल मैंने काम किया है, मुझे लगता है कि कुछ वक्त आराम भी करना चाहिए।” वड़िंग ने कहा कि वह इस बात का फैसला कैसे कर सकते हैं कि आगे उनका क्या रोल होगा। लुधियाना से सांसद वड़िंग ने कहा, “मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए।”

बघेल के बाद पायलट को बनाया प्रभारी

पंजाब में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस राज्य में चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीते कुछ महीनों में जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमे आमने-सामने आ गए तो हाईकमान ने गुटबाजी की खबरों को काफी गंभीरता से लिया था।

हाईकमान ने वड़िंग से पहले भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के पद से हटा दिया था और उनकी जगह सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी सौंपी थी।

दूसरी ओर, कांग्रेस हाईकमान इस तैयारी में जुट गया है कि पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। इसे लेकर कई नेताओं के नाम मीडिया में चल रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।

सिंगला के अलावा पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा के.पी. सिंह, राजा सांसी से विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में हैं।

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चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से पहले भी पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता आपस में लड़ते-भिड़ते रहे हैं और इसका राजनीतिक नुकसान पार्टी को हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।