पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में हुए 1984 के सिख नरसंहार को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गृहमंत्री अगर इंद्र कुमार गुजराल की सलाह पर अमल करते तो इन दंगों को टाला जा सकता था। मनमोहन सिंह ने यह बात बुधवार (4 दिसंबर) पूर्व पीएम गुजराल के 100वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही।

मनमोहन सिंह ने कही यह बात: मनमोहन सिंह ने कहा, ‘‘गुजराल जी इतने ज्यादा चिंतित थे कि वे उसी दिन शाम के वक्त तत्कालीन गृहमंत्री नरसिम्हा राव के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार को जल्द से जल्द सेना को बुला लेना चाहिए। अगर इस सलाह पर अमल किया जाता तो 1984 के नरसंहार को टाला जा सकता था।’’

#WATCH Ex-PM Manmohan Singh: When the sad event of '84 took place, IK Gujral ji went to the then HM PV Narasimha Rao&told him,situation is so grave that it's necessary for govt to call Army at the earliest. If that advice had been heeded perhaps '84 massacre could've been avoided https://t.co/Y9yy3j1Sr8 pic.twitter.com/mtQwfUcYLy

