इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में बोलते तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। (Photo- Indian Express Archieve)

Honor To Former PM Manmohan Singh: देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह (90) को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए लंदन में “लाइफटाइम अचीवमेंट ऑनर (Lifetime Achievement Honor)’ से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान कुछ दिन बाद दिल्ली में ‘नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूनाइटेड किंगडम’ (NISAU-UK) की ओर से दिया जाएगा। हाल ही इसकी घोषणा की गई थी। ब्रिटेन में पढ़ाई कर ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले भारतीयों के लिए सम्मान ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल कर जीवन में उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग (DIT) और ‘ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया (British Council in India) के सहयोग से एनआईएसएयू-यूके (NISAU-UK) द्वारा ‘इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स (India-UK Achievers Honors)’ दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने कहा- दोनों देशों के संबंध में यह एक सार्थक प्रयास है भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, पहली बार विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले 75 लोगों को ‘इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स’ से, जबकि कुछ लोगों को ‘आउटस्टैंडिंग अचीवर्स’ से सम्मानित किया गया है। ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर (Life Time Achievement Honor)’ ऑक्सफोर्ड (Oxford) और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों (Cambridge Universities) में डॉ. सिंह के योगदान को रेखांकित किया है। डॉ. सिंह ने अपने लिखित संदेश में कहा, “ मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं, जो बहुत ही सार्थक है, क्योंकि यह युवाओं द्वारा दिया गया है जो हमारे देश और इन दोनों देशों के बीच संबंधों के भविष्य हैं।” महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर और सरदार पटेल भी ब्रिटेन में पढ़े हैं साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे सिंह ने कहा, “भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को हमारी शैक्षणिक साझेदारी ने वास्तव में परिभाषित किया है। हमारे देश के संस्थापक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और कई अन्य ने ब्रिटेन में पढ़ाई की है तथा वे महान नेता बने और एक ऐसी धरोहर छोड़ गए, जो भारत और दुनिया को लगातार प्रेरित कर रही है। बीते वर्षों में कई भारतीय विद्यार्थियों को ब्रिटेन में पढ़ाई करने का मौका मिला है।” भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड करण बिलिमोरिया को 25 जनवरी को आयोजित समारोह में ‘लिविंग लीजेंड ऑनर’ (सम्मान) से नवाज़ा गया। एनआईएसएयू यूके के संरक्षक बिलिमोरिया ने कहा कि जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वे जीवंत सेतु हैं और उनकी उपलब्धियों ने ब्रिटेन और भारत में लोगों को प्रेरित किया है। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा को भी ‘लिविंग लीजेंड ऑनर’ से नवाज़ा गया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, सांसद राघव चड्ढा, पूनावाला भी पाए हैं सम्मान ‘आउट स्टैंडिग अचीवर्स’ से नवाज़े गए लोगों में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर अदिति चौहान शामिल हैं।

