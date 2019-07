पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूर्व की कांग्रेस सरकारों के योगदान की सराहना की। मुखर्जी ने कहा कि ‘वित्त मंत्री कह सकते हैं कि भारत 2024 में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा क्योंकि इसकी मजबूत नींव पहले रखी जा चुकी है। ब्रिटिशों के जरिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीयों के प्रयास से ऐसा संभव हुआ है।’

उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत की नींव उन संस्थापकों ने रखी थी, जिनका योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मज़बूत भरोसा था। प्रणब ने कहा कि ऐसा आजकल नहीं है, जब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति दिल्ली में मावलंकर हॉल स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में समृद्धि भारत फाउंडेशन द्वारा आयोजित व्याख्यान में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘जो लोग 55 साल के कांग्रेस शासन की आलोचना करते हैं, वे यह बात नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि आज़ादी के वक्त भारत कहां था, और हम कितना आगे आ चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को 50 खरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है, तो हमने 18 खरब डॉलर की मज़बूत नींव छोड़ी थी, जो लगभग शून्य से शुरू हुई थी।’

Former President Pranab Mukherjee: Those who criticise Congress rule of 50-55 years, they forget that from where we began and where we left. If Indian economy is to be built to US$5 Trillion, we left a strong foundation of US$1.8 Trillion from almost zero. (18.07.2019) pic.twitter.com/RjhGXMIh7M

