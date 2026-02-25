असम के कछार ज़िले के पैलापूल में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 10 फीट की मूर्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने गिरा दिया। इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा की और तोड़फोड़ पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चुप्पी पर सवाल उठाया।कांग्रेस नेता प्रदीप कुमार डे ने कहा कि मंगलवार को सुबह टहलने वालों ने तोड़फोड़ देखी।

प्रदीप कुमार डे ने बुधवार को कहा, “हमने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने शुरू में दावा किया कि मूर्ति अपने आप गिर गई, लेकिन CCTV फुटेज में दिखा कि एक ग्रुप एक्सकेवेटर की मदद से इसे तोड़ रहा था।”

प्रदीप कुमार डे ने कहा कि मूर्ति 2000 में नेहरू कॉलेज के सामने लगाई गई थी, जो 1965 में बना था। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव और असम के पूर्व मंत्री दिनेश प्रसाद गोआला भी मूर्ति लगाने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, “1953 में उसी इलाके में नेहरू के नाम पर एक हाई स्कूल बनाया गया था। हमारे यहां पहले प्रधानमंत्री को सम्मान देने का एक शानदार कल्चर है।” कांग्रेस ने इस घटना पर FIR दर्ज कराई है।

पुलिस ने क्या कहा?

लोकल पुलिस ऑफिसर शंकर दयाल ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल की गई एक्सकेवेटर मशीन ज़ब्त कर ली गई है। उन्होंने कहा, “हमारे पास कुछ डिजिटल सबूत हैं और हमारी टीमें इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं। एक बार जब हम उनकी पहचान कर लेंगे, तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिजीत पॉल ने इस तोड़फोड़ की तुलना बांग्लादेश के फाउंडिंग प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को गिराने से की है। बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मुजीबुर हुई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेहरू एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भारत का भविष्य बनाया। अभिजीत पॉल ने कहा, “उनकी मूर्ति को तोड़ना शर्मनाक है। कुछ लोग नेहरू को उनके पॉलिटिकल विचारों की वजह से नापसंद करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को तोड़ना मुझे याद दिलाता है कि शेख हसीना के गिरने के बाद बांग्लादेश के फादर की मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया था। दोनों के पीछे का आइडिया एक ही है।”

अभिजीत पॉल ने बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाया और और ज़्यादा गुस्सा दिखाने की अपील की। अभिजीत पॉल ने कहा, “यह इलाका BJP विधायक कौशिक राय के चुनाव क्षेत्र में आता है। राय मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है।” इंडियन एक्सप्रेस ने बात करने के लिए कौशिक राय को कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरे BJP नेताओं ने भी इस मामले पर बोलने से मना कर दिया। पढ़ें सीएम हिमंता का बड़ा दावा

