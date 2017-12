पाक कनेक्शन का आरोप: मनमोहन का मोदी पर बड़ा पलटवार, कहा- पूर्व पीएम और आर्मी को भी नहीं बख्शा

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान कनेक्शन वाले बयान पर दुख जताया है। सोमवार को डॉ. मनमोहन की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक फायदे के लिए मोदी अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा है, ‘पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जैसे संवैधानिक पदों को बदनाम करके पीएम मोदी बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं।’ सिंह ने अपने बयान में कहा, ‘पीएम मोदी के सभी आरोपों को मैं खारिज करता हूं। मैंने मणिशंकर अय्यर की ओर से आयोजित किए गए डिनर में किसी से भी गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा नहीं की। इतना ही नहीं गुजरात के मुद्दे को उस कार्यक्रम में किसी ने भी नहीं उठाया था। वहां हुई चर्चा केवल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों तक ही सीमित थी।’ इसके साथ ही मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग भी की है।

Former Prime Minister Manmohan Singh issues a statement after reports of him attending a meeting where a Pakistan envoy was also present. pic.twitter.com/ngAyC7MW08

— ANI (@ANI) December 11, 2017