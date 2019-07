कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार (19 जुलाई, 2019) को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला जाने की जिद पर अड़ गईं। हालांकि, उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही नारायणपुर इलाके में हिरासत में लिया गया। प्रियंका ने इस पर मीडिया से कहा, “हम पीछे नहीं हटेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से केवल पीड़ित परिवारों (सोनभद्र फायरिंग केस के) से मिलने जा रहे थे। मुझे नहीं पता, ये लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं, हम कभी भी जाने को राजी हैं।” बता दें कि 17 जुलाई को जमीन विवाद को लेकर सोनभद्र में फायरिंग हुई थी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। प्रियंका उसी के पीड़ितों का हाल जानने जाना चाह रही थीं।

हालांकि, प्रियंका ने आज जिस स्थिति का सामना किया, इससे भी विकट हालात 1977 में उनकी दादी इंदिरा गांधी के सामने आए थे। दरअसल, किस्सा बिहार में बेलछी नरसंहार से जुड़ा है। कांड के बाद इंदिरा कई मुश्किलों का सामना करते हुए हाथी पर सवार होकर पीड़ितों का हाल जानने गांव पहुंची थीं। उनकी बहू यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की जीवनी ‘द रेड साड़ी’ लिखने वाले जेवियर मोरो ने किताब में इसी किस्से का जिक्र किया है।

Priyanka Gandhi Vadra in Narayanpur on if she has been arrested: Yes, we still won’t be cowed down. We were only going peacefully to meet victim families(of Sonbhadra firing case). I don’t know where are they taking me, we are ready to go anywhere.’ pic.twitter.com/q1bwkucl0g

— ANI UP (@ANINewsUP) July 19, 2019