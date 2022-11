Satyapal Malik on Agnipath scheme: अग्निपथ पर पूर्व राज्यपाल की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले- तुरंत वापस लो स्कीम, ये देश के लिए बड़ा खतरा

Satyapal Malik on Agnipath scheme: सत्यपाल मलिक ने कहा कि अग्निपथ योजना देश के लिए बेहद खतरनाक है।

Satyapal Malik on Agnipath scheme: मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram