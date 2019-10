अभिनेता परेश रावल ने गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 70 बच्चों की मौत के मामले में बरी हुए डॉक्टर कफील खान से सार्वजनिक रूप से मांफी मांगी है। पूर्व भाजपा सांसद परेश रावल ने ट्वीट कर कहा, ‘जब कोई गलत हो तो माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए…मैं डॉक्टर कफील खान से माफी मांगता हूं।’

अभिनेता परेश रावल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कफील को दीमक की तरह बताया था। इसके बाद कफील ने भी उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर माफी अभिनेता से माफी की मांग की थी।

कफील ने ट्विटर पर लिखा- परेशा रावल जी, मैं आपसे माफी की मांग करता हूं। हम आपके प्रशंसक हैं, कभी नहीं सोचा था कि आप छोटी सोच के होंगे। आपका रवैया अड़ियल होगा। कृपया आप मेरी जांच रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें मुझे भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। इसके बाद परेश रावल ने माफी मांग ली।

There is no shame in apologising when one is wrong … I apologise to @drkafeelkhan

