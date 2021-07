गुजरात तक पहुंची कर्नाटक की चिंगारी! बोले वजुभाई- पार्टी तय करेगी अगला सीएम, वो हर जिम्मेदारी के लिए तैयार

बीजेपी शासित कर्नाटक में लगी आग की चिंगारी गुजरात तक जा पहुंची है। वहां सीएम विजय रूपाणी और उनके डिप्टी सीएम के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में बुजुर्ग दिग्गज वजुभाई वाला ने खुद के लिए दावा पेश कर दिया है। वो कर्नाटक के राज्यपाल रहे हैं।

वजुभाई ने कहा कि रूपाणी चाहें तो अगले 15 सालतक सीएम बने रह सकते हैं। लेकिन सीएम कौन बनेगा ये फैसला तो पार्टी को ही करना है। उन्होंने कहा कि गुजरात के प्रधान सीआर पाटिल को पता है कि वो कोई भी जिम्मेदारी निभाने के तैयार हैं। ध्यान रहे कि गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल और सीएम रूपाणी के बीच रस्साकसी चल रही है। इसमें वजुभाई ने अपना दावा ठोका है।

वजुभाई ने रिटायर होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि वे भाजपा के हमेशा कार्यकर्ता रहेंगे। पार्टी की जो भी अपेक्षा होगी, उसे पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। पूर्व राज्यपाल वजुभाई हाल ही में अपना सेवाकाल पूरा कर गुजरात लौटे हैं। वजुभाई का गुजरात की राजनीति में बड़ा वजूद है। सौराष्ट्र में उनके कद के नेता गिने-चुने ही होंगे।



सीएम विजय रूपाणी के बाद सौराष्ट्र में वजुभाई को दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत केशुभाई पटेल सौराष्ट्र से आते हैं। उनके निधन के बाद सौराष्ट्र में उनकी बराबरी का कोई दूसरा पाटीदार नेता खड़ा नहीं हो सका है। वजुभाई की गुजरात वापसी से उनके फिर से राजनीति में सक्रिय होने की अटकलें शुरू हो गई हैं।

Gujarat | I'm here on rest after an eye operation. He (CR Paatil) knows that I will do any work assigned by the party. Party will decide who will be the next CM. Vijay Rupani can lead the state for 15 years: former Karnataka Governor & senior BJP leader Vajubhai Vala pic.twitter.com/HXU7Y1Vle6

— ANI (@ANI) July 25, 2021