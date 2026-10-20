Tiger Shroff Car Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम को मुंबई में फायरिंग हुई। टाइगर की कार पर फायरिंग करने वाले हमलावर 15 घंटे में राजस्थान में कोटा रेलवे स्टेशन से सुबह करीब 10.30 बजे पकड़े गए। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने मुंबई पुलिस की तारीफ की है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस एक दिन के अंदर तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी, राज्यों के बीच पुलिस के बीच बढ़ते बेहतर तालमेल का एक उत्साहजनक सबूत है।”

किरण बेदी ने आगे लिखा, “सीसीटीएनएस और ‘इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा सीसीटीवी वीडियो एनालिटिक्स, रेलवे निगरानी और यात्रियों की आवाजाही के समन्वय का भी पूरा उपयोग हुआ। इसमें तकनीक के साथ-साथ मानवीय समझ और अनुभव का सही समय पर इस्तेमाल साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में भारत का निवेश अच्छे परिणाम दे रहा है। फोरेंसिक के क्षेत्र में भी लगातार निवेश किया जा रहा है।”

This is ref #TigerShroff Case. #MumbaiPolice

The reported arrest of three suspects within a day is an encouraging evidence of emerging rapid inter-state police coordination.

Also optimum use of

CCTNS and the Inter-Operable Criminal Justice System in place.

Also full use of… — Kiran Bedi (@thekiranbedi) October 19, 2026

कैसे पकड़े गए टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले

रविवार को अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले तीन लोगों तक मुंबई पुलिस एक कैब ड्राइवर को किए गए उस फोन कॉल के जरिए पहुंची, जिसमें आरोपियों में से एक ने उन्हें अपनी लोकेशन बताई थी। इससे पहले तक, आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते समय अपने फोन बंद रखते थे।

रविवार रात, आरोपियों में से एक ने बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर से सूरत जाने के लिए एक कैब बुक करने के लिए अपना फोन ऑन किया। जब कैब नहीं पहुंची, तो उसने ड्राइवर को फोन किया और उसे उस जगह के बारे में बताया जहां वे इंतजार कर रहे थे। इसके बाद तीनों सूरत के लिए निकल गए।

हमने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की- जांच अधिकारी

जांच में शामिल एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की और फिर तकनीकी जानकारी के आधार पर उस फोन का पता लगा लिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने फोन को बंद रखा। कैब ड्राइवर को कॉल करने के बाद, फोन फिर से बंद कर दिया गया। हालांकि, हमें कैब ड्राइवर का नंबर मिल गया।”

इसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर को बुलाया, जो सूरत का रहने वाला था और उस रूट पर नियमित रूप से कैब चलाता था। तब तक वह उन तीनों आदमियों को उतार चुका था। वह पुलिस को सूरत बस स्टैंड ले गया, जहां उसने उन्हें छोड़ा था, वहां के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी वहीं इंतजार करते हुए दिखाई दिए।

आरोपियों ने कुछ देर तक बस का इंतजार किया, लेकिन फिर उन्होंने सूरत से पुणे-जयपुर ट्रेन लेने का फैसला किया। पुलिस को प्लेटफॉर्म से सीसीटीवी फुटेज मिली, जिससे पता चला कि तीनों किस कोच में सवार हुए थे। एक अधिकारी ने बताया, “ट्रेन का अगला स्टॉप कोटा था और हमारी टीम वहां से दो घंटे की दूरी पर थी। इसलिए हमने कोटा पुलिस से संपर्क किया और उन्हें कोच की लोकेशन बताई, जिसके आधार पर उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।”

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टाइगर श्रॉफ केस के आरोपियों को मुंबई लेकर जा महाराष्ट्र पुलिस की टीम वापस कोटा लौट आई है। सूत्रों ने बताया है कि महाराष्ट्र पुलिस को ऐसी आशंका थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उन्होंने रात में कोटा में रुकने का फैसला किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…