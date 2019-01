कश्मीर के पहले आईएएस बने शाह फैजल नौकरी से इस्तीफा चुके हैं। शाह अब राजनीति में दांव आजमाने जा रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद खबरें चलने लगीं कि कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ेंगे और पार्टी के टिकट पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खुद शाह फैसल ने सामने आकर बयान दिया है। शाह ने उड़ रहीं सारी अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि अभी वह किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, शाह ने कहा कि उन्हें खुशी होगी कि अगर वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। इसके साथ ही शाह ने कहा कि, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से खासा प्रभावित हैं।

Shah Faesal, former IAS officer from #JammuAndKashmir : I’m deeply inspired by Imran Khan & Kejriwal but we are operating in a conflict zone & it’s not very easy for us to work in that space. The space that has lost its legitimacy in last few years. pic.twitter.com/ltif4MpC0W

— ANI (@ANI) January 11, 2019