जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद कथित रूप से “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इनकार” पर नौकरी से अपना इस्तीफा दे देने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी गोपीनाथ कन्नन ने दावा किया कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लिया था। उनका कहना था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता विरोधी कानून में भाग लेने के लिए जाने के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था।

ट्वीट कर बताया कि आगरा में अधिकारियों ने हिरासत में लिया : पूर्व नौकरशाह ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें आगरा में पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिया। कहा कि “आदेश अलीगढ़ जिले के लिए था, लेकिन मुझे आगरा में हिरासत में लिया जा रहा है।” केरल के रहने वाले 2012 बैच के आईएएस अधिकारी गोपीनाथन ने अगस्त में पद छोड़ दिया था। उन्होंने दादरा और नगर हवेली प्रशासन में बिजली और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे प्रमुख विभागों के सचिव का पद संभाला था।

This is the order shared by the CO. pic.twitter.com/7k90BNG441

— Kannan Gopinathan (@naukarshah) January 4, 2020