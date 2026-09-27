उत्तर प्रदेश की चर्चित IAS अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने बीते 30 अगस्त को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया था। करीब 13 साल की नौकरी के बाद दिव्या मित्तल का इस्तीफा 14 सितंबर को मंजूर कर लिया गया और तभी से उनकी ‘फ्यूचर प्लानिंग’ को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं। इस बीच दिव्या मित्तल की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। रविवार को उन्होंने बताया कि वह 29 सितंबर को यह घोषणा करेंगी कि आगे वह क्या करने वाली हैं?

दिव्या मित्तल ने अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह 29 सितंबर को सुबह 8:30 बजे यह बताएंगी कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है। बता दें कि दिव्या मित्तल को लेकर सबसे अधिक अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि वह पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से यह जानकारी उनके कुछ कहने के बाद ही मिलेगी।

दिव्या मित्तल ने रविवार को अपनी X पोस्ट में लिखा है,

“मैंने पढ़ा: “बच्चे छोटे हैं। अब घर। अच्छा पैकेज मिलेगा। वापस विदेश। IAS पर किताब लिखी है। कोचिंग। टिकट पक्का हो गया होगा। राजनीति। 29 सितंबर, सुबह 8:30 बजे बताऊंगी।”

उनकी पोस्ट पर लोगों के कमेंट

दिव्या मित्तल की इस पोस्ट पर लोगों ने शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि लोग संभावनाओं पर भी बात कर रहे हैं। एक यूजर ने उनकी पोस्ट पर लिखा है कि मैडम समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर विधानसभा की तैयारी कर रही हैं। एक और यूजर ने लिखा है, “बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है।”

कौन हैं दिव्या मित्तल?

दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त 2026 को इस्तीफा दिया था। हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली दिव्या मित्तल ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की और आईआईएम बैंगलोर से एमबीए किया। एमबीए के बाद, मित्तल जेपी मॉर्गन में नौकरी के लिए लंदन चली गईं। हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और 2013 में सफल रहीं।

उत्तर प्रदेश में उनकी पहली पोस्टिंग दिसंबर 2015 में मेरठ में संयुक्त मजिस्ट्रेट के तौर पर हुई, जिसके बाद वह गोंडा में मुख्य विकास अधिकारी बनीं। इसके बाद उन्होंने संत कबीर नगर, मिर्जापुर और देवरिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम किया।

मिर्जापुर में कार्यकाल के चलते रहीं चर्चा में

मिर्जापुर में डीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने जिले की कम बारिश वाली पहाड़ियों में बसे दूर-दराज के गांव ‘लहुरिया दह’ में पाइप से पानी पहुंचाने का काम किया। यहां के लोग लंबे समय से पानी के टैंकरों पर निर्भर थे। लगभग 2000 लोगों वाले इस गांव में ज्यादातर परिवार पीढ़ियों से टैंकरों, एक टूटे हुए कुएं और दूर बने जलाशय पर निर्भर थे। आखिरकार अगस्त 2023 में यहां पाइप से पानी पहुंचा। दशकों के इंतजार के बाद 125 घरों तक पानी की सुविधा मिली।

अपने इस्तीफे वाले पोस्ट में मित्तल ने कहा कि उन्हें जो तस्वीर हमेशा याद रहेगी, वह एक बुज़ुर्ग महिला की है, जिन्होंने पानी आते देखकर आभार जताते हुए उनके सिर को छुआ था।

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उत्तर प्रदेश की चर्चित आईएएस अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल का इस्तीफा मंजूर हो गया है। मित्तल ने 30 अगस्त को निजी कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और नए जीवन लक्ष्यों का हवाला देते हुए प्रशासनिक सेवा से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…