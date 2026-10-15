Divya Mittal IAS: पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने आखिरकार अटकलों को विराम देते हुए अपनी नई राजनीतिक पार्टी ऐलान कर दिया है। दिव्या मित्तल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नई पार्टी ‘जन नीति भारत’ बनाने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के तीन वचन भी बताए। दिव्या ने कहा कि उनकी पार्टी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी।

आपको बता दें कि 30 अगस्त 2026 को दिव्या ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा 14 सितंबर को स्वीकार कर लिया गया।

दिव्या ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनता को सीधे निर्णय प्रक्रिया से जोड़ना है।

कौन हैं दिव्या मित्तल?

हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली दिव्या मित्तल ने IIT दिल्ली से बीटेक और IIM बेंगलुरु से MBA की पढ़ाई की है। MBA पूरा करने के बाद वह नौकरी के लिए लंदन चली गई थीं, जहां उन्होंने जेपी मॉर्गन में काम किया। हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। साल 2013 में वह इस परीक्षा में सफल रहीं और IAS अधिकारी बनीं।

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