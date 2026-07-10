Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने 30 जुलाई को होने वाले दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। पार्टी ने संगठन के नेता आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाकर सब को चौंका दिया।

बीजेपी की ओर से लिया गया यह फैसला नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। उनको कुछ दिन तक इस सीट का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। छह बार के विधायक ने हाल के महीनों में इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी, भोपाल और दतिया के बीच आना-जाना करते रहे, स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर समर्थन जुटाने की कोशिश की।

हालांकि, इस अनदेखी के बाद मिश्रा के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वह शुक्रवार को दतिया में तिवारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए। प्रदर्शन की वजह से कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक भी काफी प्रभावित रहा। उनके समर्थकों का दावा है कि मिश्रा के 2023 का चुनाव कांग्रेस से हारने के बाद से दतिया में विकास रुक गया है। इतना ही नहीं, दतिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाह सहित जिला कार्यकारिणी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया।

धरा रह गया नॉमिनेशन फॉर्म

उनके करीबी नेताओं ने कहा कि वह रेगुलर कई घंटों तक मैराथन मीटिंग करते थे, जिसमें हर दिन सैकड़ों वर्कर उनसे मिलते थे। कुछ दिन पहले ही, उन्होंने एक नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीदा था, जिसे इस बात का पक्का संकेत माना गया कि उनकी उम्मीदवारी को पार्टी लीडरशिप का सपोर्ट है।

मिश्रा की कोशिशें ऐसे समय में हुईं जब कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दशकों पुराने बैंक फ्रॉड केस में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हुई सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव ने बीजेपी नेता को उस चुनाव क्षेत्र को वापस पाने का मौका दिया, जिस पर 2023 के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाली हार से पहले लगभग दो दशकों तक उनका दबदबा था।

नरोत्तम मिश्रा ने अपनी सीट खो दी थी

उस हार ने मिश्रा की राजनीतिक हैसियत को पूरी तरह से बदल दिया। कभी मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक और भविष्य के मुख्यमंत्री भी माने जाने वाले मिश्रा ने 2023 में न केवल अपनी विधानसभा सीट खो दी, बल्कि चुनावी अजेयता का वह माहौल भी खो दिया जिसने उनके करियर को तय किया था। तब से, उन्होंने संगठनात्मक संपर्क, हिंदुत्व की राजनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़ाव के जरिये अपनी जगह फिर से बनाने की कोशिश की है और राज्य में बीजेपी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक बने रहे हैं।

हालांकि, उनकी वापसी का दतिया बीजेपी के कुछ वर्गों में विरोध हुआ। 2023 की हार ने उन नेताओं को और मजबूत किया जिन्होंने तर्क दिया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मिश्रा पर केंद्रित एक और चुनाव की बजाय एक पीढ़ीगत बदलाव की आवश्यकता है। उपचुनाव नजदीक आने पर पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी को मिश्रा के कद और अनुभव को संगठनात्मक एकजुटता संबंधी चिंताओं और स्थानीय नेतृत्व के आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना पड़ रहा था।

आशुतोष तिवारी पर भाजपा ने लगाया दांव

आखिरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को चुना। यह चुनावी दिग्गज के बजाय संगठनात्मक चेहरे को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। यह आशुतोष तिवारी का पहला चुनावी चुनाव होगा।

तिवारी ने अपना करियर मुख्य रूप से चुनावी राजनीति से बाहर रहकर बनाया है। वह आरएसएस-बीजेपी के एक लंबे समय से सक्रिय पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए धीरे-धीरे तरक्की की। बाद में उन्होंने बीजेपी के संभागीय संगठन सचिव के रूप में काम किया। 2022 में, तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल के स्तर के साथ मध्य प्रदेश आवास और अवसंरचना विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसकी वजह से उन्हें संगठनात्मक कौशल के साथ-साथ प्रशासनिक अनुभव भी हासिल हुआ।

राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं के उलट, तिवारी दतिया में किसी भी पुराने चुनावी गुट से नहीं जुड़े रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उनकी उम्मीदवारी को एक ऐसे न्यूट्रल और संगठन के प्रति वफादार नेता को आगे लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो जिला इकाई में अलग-अलग गुटों को एकजुट कर सके और साथ ही उपचुनाव का फोकस मिश्रा की वापसी से हटाकर कहीं और ले जा सके।

पार्टी नेतृत्व का दिल से शुक्रिया- आशुतोष तिवारी

उम्मीदवारी की घोषणा के तुरंत बाद तिवारी ने सुलह-सफाई वाला रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “मुझ जैसे आम कार्यकर्ता पर भरोसा जताने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।”

पार्टी के अंदर मतभेदों की धारणा को दूर करने की कोशिश करते हुए तिवारी ने बीजेपी में मिश्रा के कद पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “नरोत्तम जी हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। उनके मार्गदर्शन और पार्टी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं और दतिया की जनता के समर्थन से हमें जीत का भरोसा है।”

मिश्रा के लिए टिकट न मिलना एक और अहम मोड़ है। वे बीजेपी की यूथ विंग से आगे बढ़े और धीरे-धीरे राज्य में पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के गिरने के दौरान पार्टी की रणनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के वे करीबी रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में राज्य के गृह मंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने एक सख्त प्रशासक की छवि बनाई। उन्होंने अक्सर आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का बचाव किया और हिंदुत्व व सांस्कृतिक राजनीति से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाया। पठान और आदिपुरुष जैसी फिल्मों और फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के कैंपेन की आलोचना करके उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। उनका आरोप था कि इनसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है।

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