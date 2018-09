राफेल सौदे में रिलायंस की साझेदारी पर भारत ने दबाव डाला था? ओलांद बोले- मुझे नहीं पता

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंक्वा ओलांद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फ्रांस ने किसी भी तरह से भारतीय कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनी को साझेदारी के लिए नहीं चुना है। राफेल फाइटर जेट डील के बारे में कोई भी टिप्पणी सिर्फ दसॉल्ट कंपनी ही कर सकती है।

ये पूछने पर कि क्या भारत ने रिलायंस और दसॉल्ट पर साथ काम करने के लिए दबाव डाला था? ओलांद ने कहा कि वह इससे अनभिज्ञ हैं और सिर्फ दसॉल्ट ही इस पर टिप्पणी कर सकती है। ये बातें ओलांद ने फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी से कही हैं। ओलांद ने ये बातें फ्रेंच न्यूज एजेंसी से उस वक्त कहीं जब वे कनाडा में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने यह भी कहा कि इसीलिए इस ग्रुप (रिलायंस) को किसी भी चीज के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है।

FLASH: From Agency AFP, when asked whether India had put pressure on Reliance and Dassault to work together, Ex France President Hollande said he was unaware and “only Dassault can comment on this”. pic.twitter.com/YEb8eaD7Gw

