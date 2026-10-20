तमिलनाडु के पूर्व वित्तमंत्री थंगम थेन्नारसु ने जोसेफ विजय सरकार को उधार लेने में कमी आना वित्तीय प्रबंधन का अच्छा संकेत बताने पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि उधार में यह कमी असल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी, ठेकेदारों के बिलों का भुगतान न होने और नियोजित पूंजीगत खर्च करने की असमर्थता दिखा रही है।

डीएमके के वरिष्ठ नेता ने चुनौती देते हुए कहा, टीवीके सरकार बताए कि वह 2026-27 के पहले पिछले 6 महीने का इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य पूंजीगत कार्यों पर असल में कितना खर्च किया। साथ ही डीएमके सरकार में शुरू हुए प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि का भुगतान अभी भी बाकी है।

टीवीके सरकार ने हाल में पेश की रिपोर्ट

पूर्व मंत्री ने की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब टीवीके सरकार ने अपने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में, अप्रैल-सितंबर के दौरान राज्य सरकार की सिक्योरिटीज के जरिए तमिलनाडु की उधारी में 21 प्रतिशत की कमी आई है। थंगम थेन्नारसु ने सरकार से सवाल किया, “क्या विकास कार्यों में देरी करना, पूरी हो चुके प्रोजेक्ट्स के भुगतान रोक कर रखना, कैश बैलेंस अधिक दिखाना और कम उधार लेना- इसे वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है?” उन्होंने आगे कहा, “क्या जो रकम चुकाई नहीं गई, वह बचत बन जाती है?”

खर्चों को टाल दिया गया- डीएमके

डीएमके नेता ने आगे दलील देते हुए कहा कि केवल उधार के आंकड़े सरकार की वित्तीय हालत की अधूरी तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि उधार कम होने का मतलब यह हो सकता है कि खर्चों को टाल दिया गया, न कि यह कि राज्य आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हो गया है।

जानकारी दे दें कि पूर्ववर्ती स्टालिन सरकार के 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय (capital expenditure) के लिए 57,231 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। थेन्नारासु के मुताबिक, नियंत्रक एवं महालेश परीक्षक (CAG) के अनंतिम मासिक खातों से पता चलता है कि राज्य ने अप्रैल से सुतंबर 2025 के बीच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स समेत पूंजीगत कार्यों पर 13,002.22 करोड़ रुपये खर्च किए।

उन्होंने पूछा, “इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित कुल धनराशि में से, TVK सरकार ने अप्रैल-सितंबर के दौरान वास्तव में कितनी राशि खर्च की है? नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कितना खर्च किया गया? DMK सरकार के समय शुरू की गई और लागू की गई परियोजनाओं के लिए अभी भी कितना भुगतान बाकी है?”

सरकार की उधार लेने की योजनाओं की ओर भी इशारा

DMK नेता ने अगली तिमाही के लिए सरकार की उधार लेने की योजनाओं की ओर भी इशारा किया और सवाल किया कि क्या पहली छमाही में देखी गई कमी को आगे भी बनाए रखा जा सकेगा।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा, “टीवीके सरकार, जो दावा करती है कि पहली छमाही में कर्ज लेने में कमी आई है, उसने अकेले अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 48,000 रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई है। क्या यह पिछली तिमाही में लिए गए 23,500 करोड़ रुपये के कर्ज से दोगुने से भी अधिक नहीं है?”

पूर्व मंत्री की आलोचना विजय प्रशासन की ओर से अपना पहला बजट पेश किए जाने के दो माह बाद आई है, इस बजय में कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार के साथ-साथ खरीद के कड़े नियम, बेहतर कर प्रशासन और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए तकनीक-आधारित प्रयासों का वादा किया गया था।

वित्त मंत्री ने किया स्वीकार

वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने स्वीकार किया था कि पिछले पांच सालों में राज्य का कर्ज बढ़कर दोगुना हो गया है। उन्होंने यह भी माना कि ब्याज भुगतान में बढ़ोतरी और अन्य जरूरी खर्चों ने नए कार्यक्रमों के लिए फंड जुटाने की राज्य की क्षमता को काफी सीमित कर दिया है।

सरकार के संशोधित बजट अनुमानों के मुताबिक, राज्य पर कुल बकाया कर्ज करीब 10.99 लाख करोड़ रुपये हैं। यह पिछली सरकार की ओर से पेश किए गए अंतिरम बजट में अनुमानित 10,99,458 करोड़ रुपये के आंकड़े से थोड़ा ही कम है।

विल्सन ने दलील दी थी कि जीएसटी असेसमेंट, संपत्ति पंजीकरण और खनन प्रशासन में सुधार से करीब 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, शराब निर्माताओं पर लगाए जाने वाले नए शुल्क से सालाना 1,000 करोड़ रुपये तक की कमाई हो सकती है।

टीवीके सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए एक समिति (Revenue Augmentation Committee) का भी गठन किया, जिसके चीफ योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं। यह समिति उन संरचनात्मक कमियों की जांच करेगी, जिनकी वजह से तमिलनाडु का राजस्व संग्रह आर्थिक विकास की गति के साथ कदम नहीं मिला पाया, लेकिन थंगम थेन्नारासु का बयान राजस्व जुटाने से हटाकर राज्य के वित्त के दूसरे पहलू की ओर ले जाता है, क्या खर्च, खासकर बुनियादी ढांचे और पूंजी निर्माण (capital formation) पर, योजना के अनुसार हो रहा है?

कर्ज में कमी आने का मतलब वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं

यह फर्क इसलिए मायने रखता है क्योंकि कर्ज में कमी आने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। कर्ज की जरूरत तब भी कम हो सकती है जब राजस्व में सुधार हो या खर्च घटे, लेकिन ऐसा तब भी हो सकता है जब परियोजनाएं टल जाएं, भुगतान रोक दिए जाएं या तय किए गए निवेश न किए जाएं। इनमें से कौन सी बात सही है, यह जानने के लिए वास्तविक खर्च और भुगतान के आंकड़ों की जरूरत होगी।

डीएमके नेता ने आरोप लगाया कि सरकार का राजस्व संग्रह पहले ही बजट अनुमानों से कम चल रहा है, और निवेश पर खर्च न कर पाना ही कर्ज की जरूरत कम होने का मुख्य कारण है। उन्होंने आरोप लगाया, “कई हजार करोड़ रुपये के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। विकास कार्य न होने के कारण सड़कें खराब हालत में हैं। निर्माण परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं।”

थंगम थेन्नारासु के आरोपों से अपने आप यह साबित नहीं होता कि आवंटित राशि खर्च नहीं हुई है या भुगतान रोक दिया गया है। ये आरोप ऐसे सवाल खड़े करते हैं, जिनका जवाब सरकार के खर्च के खातों, परियोजना क्रियान्वयन के रिकॉर्ड और बकाया भुगतान के आंकड़ों से ही मिल सकता है।

पूर्व मंत्री ने मांग की कि प्रशासन केवल कम कर्ज लेने को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने के बजाय, इससे जुड़े पूरे विवरण सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा, “इसे अपनी उपलब्धि बताकर लोगों को गुमराह करने के बजाय, TVK सरकार को पूंजीगत व्यय (capital expenditure) का पूरा ब्योरा देना चाहिए। साथ ही, पूरे हो चुके कार्यों के लिए जो भुगतान अभी भी रोके गए हैं, उनका विवरण भी जारी करना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए।”

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तमिलनाडु में नाम तमिलर पार्टी की महिला शिविर की प्रभारी कार्तिका और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्तिका धारापुरम विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में अपनी पार्टी की उम्मीदवार थीं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत में बवाल मच गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें