केरल के पूर्व डीजीपी टीपी सेनकुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। एएनआई पर जारी हुए वीडियो के मुताबिक पत्रकार और पूर्व डीजीपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, थोड़ी देर की बहस के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद कुछ लोगों ने पत्रकार को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लिया।

पत्रकार के सवाल से गर्माए पूर्व डीजीपीः प्राप्त जानकारी के मुताबिक पत्रकार की पहचान कडाविल रशीद के रूप में हुई है। त्रिवेंद्रम में हुई इस घटना के दौरान सेनकुमार श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (SNDP) मामले को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकार रशीद के कुछ सवालों से सेनकुमार नाराज हो गए।

#WATCH Kerala: A journalist Kadavil Rasheed manhandled at a press conference in Trivandrum while former DGP TP Senkumar was addressing media on issues related to Sree Narayana Dharma Paripalana Yogam case. (16.01.2020) pic.twitter.com/pFUiAFrjsF

