‘लॉयल बनो, वरना लोया बना दिए जाओगे’, जस्टिस गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर यूजर्स का तंज

सरकार ने सोमवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। जैसे ही ये खबर सामने आई सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक सब ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका और खुद की ईमानदारी से समझौता बताया तो ट्विटर पर यूजर्स ने जस्टिस लोया को याद करते हुए बीजेपी को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने इसपर लिखा कि लॉयल बनो, वरना लोया बना दिए जाओगे। एक अन्य यूजर ने लिखा “न्यायाधीश रंजन गोगोई ने क्या दिया, राफेल में क्लीन चिट, अयोध्या फैसला, एनआरसी पर फैसले, जस्टिस लोया मामले में याचिका खारिज की और कश्मीर मुद्दे पर देरी की। बदले में उन्हें क्या मिला, राज्यसभा की सदस्यता। न्यायपालिका की जय हो।”

My sanitizer is so good at keeping my hands clean, I’ve named it Gogoi.

