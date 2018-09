पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी दिग्गज भाजपा नेता रहे यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह खेदजनक है कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत में महापुरुषों की सूची में जेपी (जयप्रकाश नारायण) को शामिल नहीं किया। दरअसल मंगलवार (25 सितंबर, 2018) को पीएम ने बीजेपी की महारैली में अपने भाषण के दौरान महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीन दयाल उपाध्याय का नाम लिया। पीएम ने जेपी का नहीं लिया, इसपर यशवतं सिन्हा खासे नाराज हो गए और ट्वीट कर पीएम पर निशाना साधा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, “भाजपा ऐसा दल है, जो एकात्म मानववाद को लेकर चलता है। ऐसा दल दुनिया में नहीं है, जो मानवता की बात करता है।” मोदी ने आजादी के बाद के तीन आदर्श बताए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित उपाध्याय ही आदर्श हैं, और हमारा विश्वास समन्वय में रहा है।

It is regrettable that our PM did not include JP in the list of great men in post independent India.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) September 25, 2018