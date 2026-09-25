देश में इस वक्त आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके अलावा SC/ST के दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस बीच बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। हरनाथ सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि एससी/एसटी कानून का दुरुपयोग बंद होना चाहिए।

हरनाथ सिंह यादव ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “SC/ST कानून का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। SC/ST का अपमान संविधान विरुद्ध है तो OBC व GENERAL का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। सभी के अधिकारों की सुरक्षा,सभी का सम्मान, यही है बाबा साहब आंबेडकर द्वारा रचित संविधान का संदेश।”

बता दें कि कुछ महीनों पहले पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने OBC, SC, ST वर्ग को लेकर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी, बीजेपी को टैग किया था।

क्रीमी लेयर को लेकर भी रख चुके हैं बात

पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा था, “OBC, SC, ST वर्ग के धनवान व्यक्तियों को आरक्षण की सीमा से बाहर करना चाहिए और इन वर्गों के गरीब परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जिससे आरक्षण का जो हिस्सा धनवान परिवारों को चला जाता है, वह लाभ OBC, SC, ST वर्ग के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा।”

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बता दें कि आरक्षण में सुधार करने की मांग को लेकर इसमें उप-वर्गीकरण पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अभी दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी, जिसके बाद राज्य इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर पहले से उप-वर्गीकरण है। बिहार ने इस श्रेणी में दो उप-वर्ग बनाए हैं, वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने पांच-पांच उपवर्गीकरण किए हैं। तमिलनाडु में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर तीन उप-वर्ग बनाए गए हैं। राज्यों के अपने प्रयासों से इतर केंद्र स्तर पर भी इसे लेकर मांग उठते रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2023 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, हालांकि इसपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट