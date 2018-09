देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता रहे यशवंत सिन्हा ने विपक्षी दलों से सवाल किया है कि आखिर वे सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। सरकार की आर्थिक नीतियों के धुर विरोधी रहे यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, “पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ये कीमतें रोजाना नई ऊंचाई छू रही हैं, विपक्षी पार्टियां सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही हैं, उन्हें किस बात का इंतजार है।” यशवंत सिन्हा मोदी सरकार पर लगातार आर्थिक मोर्चे पर फेल रहने का आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले 31 अगस्त को यशवंत सन्हा ने ट्वीट कर कहा था कि इस देश में सबकुछ ऊपर जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया था, “फैंटास्टिक…सब कुठ ऊपर जा रहा है। जीडीपी, रुपया के मुकाबले में डॉलर, बैंक एनपीए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें।” कुछ महीने पहले बीजेपी से इस्तीफा देने वाले यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी सरकार के कट्टर आलोचक बन गये हैं।

Petrol, diesel and gas prices are rising and are hitting all time highs daily. Why are opposition parties not hitting the streets? What are they waiting for?

