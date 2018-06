प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने तंज कसा है। यशवंत सिन्हा ने उपचुनावों में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस और पीएम की विदेश यात्रा को एक साथ रखा है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी छोड़ने वाले यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी अगर कैराना हार गये तो क्या हुआ, वह इंडोनेशिया और मलेशिया तो जीत रहे हैं। उपचुनाव नतीजों के यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, “तो क्या हुआ अगर मोदी कैराना हार गये, वो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में जीत रहे हैं।” बता दें कि पीएम मोदी इस वक्त इन तीन देशों की यात्रा पर है। यहां पर तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया है। पीएम मोदी इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया और भारत से उनके सांस्कृतिक जुड़ाव पर चर्चा की। 29 मई को पीएम ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से अपने विदेशी दौरे की शुरूआत की थी। यहा से पीएम मलेशिया पहुंचे। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में है। वह 2 जून को अपने दौरे से वापस लौटेंगे।

What if Modi has lost Kairana etc. He is winning in Indonesia, Malaysia and Singapore.

