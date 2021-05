राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने चुटीले अंदाज और बोलने के लहजे के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी वह संसद में हंसाते रहते थे तो कभी सार्वजनिक सभाओं में बोलते थे। उनके इस अंदाज को सुनने के लिए उनके कार्यक्रमों में जनता खूब जुटती थी।

एबीपी न्यूज चैनल के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी के रथ का पहिया अब टूट गया है। जब उनसे पूछा गया कि मोदी से लड़ने के लिए आप और दूसरे समाजवादी दलों को एक होना होगा तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने के लिए माननीय नेता जी मुलायम सिंह यादव अधिकृत हैं। उन्होंने अंग्रेजी में जवाब देते हुए कहा कि I can not encroach the jurisdiction of honourable leader समधी मुलायम सिंह यादव।

देश में मोदी सरकार के अच्छे दिन आने पर वे बोले कि मोदी जी ने जिस समय शपथ ली थी, वह खराब समय था। इसकी वजह से ही देश में कई जगह रेल हादसे हुए। सड़क दुर्घटनाएं हुईं, अर्थव्यवस्था डगमगाई। कहा कि हमारे समय में रेल विभाग में काफी विकास हुआ, अब मोदी सरकार के आने के बाद रेल विभाग की क्या स्थिति है, देख लीजिए।

लालू प्रसाद यादव का कहना है कि लोग कहते हैं कि बिहार में उनके शासन में जंगलराज था। बोले यह उनका भ्रम है। कहा कि जंगलराज के नाम देने वाले स्वयं अपराधी हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी ने युवाओं को विकास की आंधी जैसे सपने दिखाकर वोट लिए, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखिए कितने युवाओं के सपने पूरे हुए। उन्होंने कहा कि न तो किसी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए गए और न ही किसी को रोजगार मिला।

उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें परिवारवादी बता रहे हैं, वे गलत हैं। परिवार के लोग अपनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे।