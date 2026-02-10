पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की आने वाली किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि यह किताब अभी मार्केट में नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि इस किताब में 31 अगस्त, 2020 की एक घटना का उल्लेख है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसे संसद में पढ़ना चाहते थे लेकिन सरकार ने कहा कि ये किताब अभी छपी ही नहीं है। वहीं अब इस किताब की प्रकाशक ‘पेंगुइन इंडिया’ ने एक बयान जारी किया है।

‘पेंगुइन इंडिया’ ने क्या कहा?

‘पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया’ (PRHI) ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे के किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ की प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच कहा है कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मनोज नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में FIR दर्ज की थी।

प्रकाशन ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि किताब की प्रिंट या डिजिटल- किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं की गई है। प्रकाशक ने एक बयान में कहा, ”पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है।”

कार्रवाई की चेतावनी

बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति प्रिंट या डिजिटल रूप में’ प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक के संस्करण को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि यदि पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब की बातें सामने आ जाएंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की असलियत देश को पता चल जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस किताब के बारे में वह बात कर रहे हैं वह प्रकाशित हुई है या नहीं।

