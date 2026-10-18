YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को दावा किया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक पर एनडीए सरकार का समर्थन करना उनकी पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान यह बातें कहीं।

जगन मोहन रेड्डी ने कहा, “हमें अब इस बात का पछतावा है… हमें एहसास हुआ है कि ऐसी चयन प्रक्रिया को मंजूरी देना हमारी गलती थी, जिसमें चुनाव आयुक्त का चुनाव तीन सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाता है। इस पैनल में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।”

कानून में संशोधन की मांग की

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दलील दी कि मौजूदा व्यवस्था ने चुनाव आयोग (EC) के ढांचे को असंतुलित कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने कानून में संशोधन की भी मांग की, ताकि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को फिर से शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा, “अभी की प्रक्रिया इतनी एकतरफा है, जैसे छात्र खुद ही अपना परीक्षक चुन रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए।”

जगन मोहन रेड्डी का यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2023 के कानून का YSR कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में समर्थन किया था, जबकि विपक्ष ने CJI को बाहर रखे जाने पर आपत्ति जताई थी।

आयोग के कामकाज पर चिंता

यह पहली बार नहीं है जब जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव आयोग (EC) के कामकाज को लेकर चिंता जताई है। सितंबर में, चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों पर ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब लोगों को चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा हो।

रिपोर्ट में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों पर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा जताई गई आपत्तियों का जिक्र किया गया था।

जगन मोहन रेड्डी ने लिखा था, “आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय, जनता को यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि क्या आपत्तियां दर्ज की गईं, उन पर क्या कार्रवाई हुई, और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या बहाल करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से पूरी की गई।”

उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बहाल करने, नागरिकों के मतदान के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की कि लोग बिना किसी डर के अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें।

YSRCP के एक नेता ने कहा, “हमने हमेशा कहा है कि (NDA) सरकार को हमारा समर्थन मुद्दों पर आधारित होगा। इस मामले में, हमें लगता है कि जनता को सरकार से और अधिक आश्वासन मिलने की जरूरत है।”

NDA को संसदीय समर्थन

कुछ विधायी मामलों में NDA को पार्टी का समर्थन मिलने का मतलब यह नहीं था कि BJP के साथ कोई औपचारिक गठबंधन हो गया है। हालाँकि, संसद में पार्टी के रुख ने अक्सर सरकार को अपने गठबंधन के दायरे से बाहर भी समर्थन जुटाने में मदद की, जिससे जगन का बदला हुआ रुख राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

YSR कांग्रेस ने संसद में लगातार NDA का समर्थन किया है। 2020 में भी विवादित कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था, हालांकि कड़ा विरोध होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। 2023 में, जब विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था, तब भी इस पार्टी के सांसद उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

2019 से 2024 के बीच, जब आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस सत्ता में थी, तब पार्टी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मुद्दों पर NDA का साथ दिया था।

2024 के चुनावों के बाद, जब YSR कांग्रेस के केवल चार सांसद ही लोकसभा में पहुँच पाए और आंध्र प्रदेश में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तब भी उसने NDA द्वारा चुने गए स्पीकर का समर्थन किया। इसके अलावा, 2025 में पार्टी ने सत्ताधारी गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन का भी समर्थन किया, और इस साल की शुरुआत में परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पैकेज को भी अपना समर्थन देने की घोषणा की।

लेफ्ट पार्टियों के साथ हो रही बातचीत

जगन मोहन के करीबी सूत्रों ने बताया कि YSR कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों (जिसमें CPI(M) और CPI शामिल हैं) के साथ बातचीत कर रही है। यह बातचीत आंध्र प्रदेश में मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर सूची से हटाए जाने के मुद्दे पर हो रही है।

एक सूत्र ने कहा, “आंध्र प्रदेश में विपक्ष की एक पार्टी होने के नाते, हमारा मानना ​​है कि हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो उन लोगों के हितों का समर्थन कर रहे हैं, जिनके वोट अवैध रूप से हटा दिए गए हैं। TDP के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार, राज्य चुनाव आयोग (EC) का पक्ष ले रही है और एक तरह से ‘अपनी बात मानने वाले’ चुनाव आयोग का फायदा उठा रही है।”

जगन मोहन की यह टिप्पणी YSR कांग्रेस और सत्ताधारी TDP के नेतृत्व वाले गठबंधन (जिसमें BJP और जन सेना पार्टी भी शामिल हैं) के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच आई है।

YSR कांग्रेस ने सत्ताधारी गठबंधन पर अपने लोकसभा फ्लोर लीडर पी.वी. मिथुन रेड्डी की हत्या की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। वहीं, TDP ने आरोप लगाया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान, मिथुन रेड्डी ने भीड़ को उकसाया, जिसके चलते आगजनी हुई।

राज्य में TDP के नेतृत्व वाला गठबंधन पूरी तरह से सत्ता में है। ऐसे में, YSR कांग्रेस मतदाता सूची में बदलाव और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज जैसे मुद्दों पर विपक्ष का समर्थन एकजुट करने की कोशिश कर रही है।

क्या विपक्ष का कोई बड़ा मोर्चा बनेगा?

जगन मोहन रेड्डी ने CJP को भी सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है। जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के बाद CJP के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर जगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “व्यवस्था में एक खामी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा फिर से बहाल होना चाहिए। सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी से कोई समस्या हल नहीं होगी, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ेगी।”

जगन मोहन रेड्डी का यह कदम तब आया है जब पड़ोसी राज्य तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी, ‘भारत राष्ट्र समिति’ (BRS) ने भी CJP का समर्थन किया है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के राजनीतिक हित आपस में मेल खा सकते हैं।

पूर्व सीएम का यह बदलता रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिशों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि YSR कांग्रेस के लिए, इस तरह का कोई भी कदम मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में उसकी राजनीतिक लड़ाई से तय होगा।

एक सूत्र ने बताया, “आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस को समर्थन देने वाले गठबंधनों के लिए जगन हमेशा तैयार रहे हैं। फिलहाल, राज्य में TDP के नेतृत्व वाले गठबंधन को रोकने के लिए ‘लेफ्ट फ्रंट’ (वाम मोर्चा) या क्षेत्रीय दलों का गठबंधन काफी लग रहा है।”

हालांकि, कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना फिलहाल कम ही है, क्योंकि जगन और उनकी बहन YS शर्मिला के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। शर्मिला कांग्रेस की राज्य इकाई की प्रमुख हैं। एक सूत्र ने कहा, “फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है।”

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आंध्र प्रदेश के स्थानीय चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और YSR कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें