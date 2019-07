बीजेपी नेता की मांग- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बनवाया जाए मंदिर

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने मदरसे के अंदर मंदिर बनाने का एलान किया है। उनके इस बयान के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सलमा ने लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर मदरसे के अंदर ही मंदिर और मस्जिद दोनों के निर्माण की बात कही थी जिसके बाद इस बयान को लेकर विवाद हो गया था और मुस्लिम धर्मगुरूओं ने इसका विरोध भी किया। हालांकि सलमा के इस फैसले पर अलीगढ़ की पूर्व मेयर व भाजपा नेता शकुंतला भारती ने समर्थन जताते के साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग की है।

एक टीवी चैनल को दिेए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ”इतना सुंदर विचार उनके (सलमा अंसारी) मन में आया है हम उनका समर्थन करते हैं और उन्होंने एक अच्छी भारतीय नागरिक होने का परिचय दिया है। उनकी इस भावना के साथ हैं हम, हम उनका हर तरीके का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।” उन्होंने कहा कि अगर मदरसा में उनकी (सलमा की) इच्छा है कि एक मंदिर बनाया जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक मंदिर बनाया जाना चाहिए।

