आयकर विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एआईएडीएमके नेता वीके शशिकला की 1600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि यह संपत्ति 1500 करोड़ रुपए के बंद हो चुके नोटों द्वारा काल्पनिक नामों पर खरीदी गई थी।

बता दें कि साल 2017 में आयकर विभाग ने ऑपरेशन ‘क्लीन मनी’ के तहत वीके शशिकला और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 1430 करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा हुआ था। जांच में खुलासा हुआ था कि शशिकला और उनके रिश्तेदारों द्वारा नोटबंदी के बाद काफी संपत्ति खरीदी थी, जिनमें चेन्नई, कोयंबटूर, पुडुचेरी और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर संपत्ति का पता चला था।

