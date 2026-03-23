पंजाब आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को एक ज़िला वेयरहाउस मैनेजर की आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) रविंदर पाल ने सोमवार को इस गिरफ़्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि लालजीत भुल्लर को फतेहगढ़ साहिब पुलिस की मदद से मंडी गोबिंदगढ़ से पकड़ा गया।

AAP के पूर्व मंत्री गिरफ्तार

पीड़ित ने कथित तौर पर अपनी मौत से पहले एक वीडियो में लालजीत भुल्लर और उनके साथियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह गिरफ़्तारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के तुरंत बाद हुई, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वह इस मामले की CBI जांच का आदेश दे सकते हैं। डीसीपी रविंदर पाल ने बताया कि लालजीत भुल्लर को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

हालांकि लालजीत भुल्लर ने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन्होंने स्वेच्छा से सरेंडर किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभी तक उन्हें मंडी गोबिंदगढ़ पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकाला है और उन्हें आज रात अमृतसर लाने की योजना है।

इस बीच डीसीपी ने मृतक के परिवार से भी मुलाक़ात की, लेकिन परिवार ने CBI जांच और PGI बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर ज़ोर दिया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सोमवार को लोकसभा में इस अधिकारी की आत्महत्या का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “यह पंजाब राज्य का मामला है। मैं पंजाब के सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे यह बात लिखित में दें, और मैं इस मामले को CBI को सौंप दूंगा।” कांग्रेस के पंजाब के सात सांसदों में से चार (चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला और धर्मवीर गांधी) के साथ-साथ शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अमित शाह को पत्र भेजे हैं।

बीजेपी ने AAP को घेरा

लालजीत भुल्लर की गिरफ़्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, “पंजाब के मुख्यमंत्री एक शेर की दहाड़ से कांप उठे। आज जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा कि भुल्लर मामले की जांच निष्पक्ष रूप से सीबीआई को सौंपी जाएगी, पंजाब सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने काले कारनामों के पन्ने खुलने के डर से उन्होंने घबराहट में तुरंत अपने ही कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ़्तार करवा दिया।”

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