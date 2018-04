अरविंद केजरीवाल की राह पर शाजिया इल्मी! AAP छोड़ बीजेपी में आईं नेता ने मांगी कपिल सिब्बल के बेटे से माफी

आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व नेता शाजिया इल्‍मी भी दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्‍बल के बेटे और वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता अमित सिब्‍बल से माफी मांगी है। अमित सिब्‍बल ने शाजिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का दावा ठोका था। अब उन्‍होंने औपचारिक तौर पर माफी मांग कर मामले को खत्‍म करने की दिशा में कदम उठाया है। शाजिया ने अमित सिब्‍बल को भेजे अपने माफीनामे में कहा है कि सारे आरोप निराधार थे और वह उन बयानों के लिए खेद व्यक्त करती हैं। बता दें कि अमित द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पेश न होने के कारण कोर्ट शाजिया इल्मी के खिलाफ जमानती वारंट तक जारी कर चुका है। अब उन्‍होंने इस मामले को रफा-दफा करने की पहल की है। शाजिया इल्‍मी ने अमित सिब्‍बल के खिलाफ जब बयान दिया था उस वक्‍त वह केजरीवाल की सहयोगी थीं। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गई थीं।

Correction: Former AAP leader Shazia Ilmi who later joined BJP has tendered an apology to senior advocate Amit Sibal, son of former union minster Kapil Sibal in criminal defamation case against her (original tweet will be deleted) https://t.co/4JfNhPPpLg

