आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। इसके बाद से आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर हमलावर है। राघव चड्ढा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें संसद में आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर निशाना साधा और कहा कि वह बीजेपी से मिले हैं और पार्टी के मुद्दों को नहीं उठाते थे। आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने राघव चड्ढा और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नार्को टेस्ट की मांग की है।

राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा गया- नवीन जयहिंद

नवीन जयहिंद ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल के राजदार और मालदार हैं। उन्होंने कहा, “असली मामला पैसों का है। जो पैसा पंजाब और दिल्ली से उगाही करके सिंगापुर ले जाना था, उसे राघव चड्ढा इंग्लैंड लेकर चले गए। इसके बाद राघव चड्ढा को दिल्ली में केजरीवाल के शीशमहल वाले सरकारी आवास पर बुलाया और मुर्गा बनाकर पीटा। इसके बाद राघव चड्ढा को चंडीगढ़ वाली गुप्त कोठी पर भी पीटा गया था।”

नवीन जयहिंद ने दावा किया कि यह पूरा मामला पैसे और भ्रष्टाचार का है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा ने जो वीडियो डाली थी कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा तो यह है कि जब इन्हें पीटा गया तो काफी रोए थे। नवीन जयहिंद ने कहा कि राघव ने लंदन जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाया और जब उन्हें पीटा गया था, तो उनकी दोनों आंखें नीली पड़ गई थी और भारत में इनका इलाज भी नहीं होता।

‘केजरीवाल और राघव चड्ढा का हो नार्को टेस्ट’

नवीन जयहिंद ने आगे कहा, “आज राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं घायल हूं लेकिन घातक हूं। वह घातक फिल्म से मैसेज देना चाहते हैं कि केजरीवाल कातिया हैं और वो काशीनाथ। राघव चड्ढा को बताना चाहिए कि पंजाब और दिल्ली से जो उगाही की थी, वह किसके लिए की थी। पंजाब में अधिकारियों की पोस्टिंग और पैसे से जुड़ा पूरा मामला यही देखते थे। उस समय राघव केजरीवाल के साथ कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे थे और जब उनकी शादी परिणीति चोपड़ा से हुई, उसके बाद से ही इनका वक्त बदला। केजरीवाल और राघव चड्ढा का नार्को टेस्ट करवा लो, सब पता चल जाएगा।”

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राघव चड्ढा को लेकर यह बात अभी साफ नहीं हो सकी है कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे? या फिर पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर।