दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से पूरी तरह किनारा कर चुके पत्रकार आशुतोष ने हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। हालांकि इसके बाद वह खुद निशाने पर आ गए। आशुतोष ने पूछा है कि क्यो हिंदुओं को भारत छोड़ देना चाहिए। धर्म से हिंदू गौरी लंकेश, कन्हैया कुमार पर हमले और पत्रकार रवीश कुमार को धमकी मिलने के बाद उन्होंने यह सवाल पूछा है।

हिंदुओं की हमदर्द होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा मुखर रहे आशुतोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि, गौरी लंकेश को मार दिया गया, जबकि वह हिंदू थीं। छात्र नेता कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, वह भी हिंदू हैं। राम गुहा जो कि हिंदू हैं, उन्हें एंटी हिंदू कहा जा रहा है। जाने माने पत्रकार रवीश कुमार को धमकी दी जाती हैं, वह भी हिंदू ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को ट्विटर पर टैग करते हुए उन्होंने पूछा है कि यह सब कब रुकेगा। क्या हिंदुओं को भारत छोड़ देना चाहिए। आशुतोष के इस ट्वीट पर अभी तक बीजेपी या संघ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

They kill Gauri Lankesh who was a hindu. They beat up Kanhaiya Kumar who was a hindu, they call @Ram_Guha anti-national who is also a hindu. They threaten Ravish kumar who is a hindu too. Where will it stop @narendramodi ji Bhagwat ji @RSSorg should Hindus leave India ?

