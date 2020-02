हिमाचल प्रदेश: जगलों में लगी भीषण आग, सामने आईं तस्वीरें

हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के जगंलों में भीषण आग लगने की खबर हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आग चौरा क्षेत्र के जंगलों में लगी है। एजेंसी ने उस क्षेत्र की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनसे मालूम होता है कि आग काफी बड़े क्षेत्र में फैली है। आग पर काबू पानी की कोशिश जारी है और अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि हाल के दिनों में राज्य में जंगल में आग लगने के 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनसे वन जीवन की विविधता को चोट पहुंची।

यहां देखें तस्वीरें-

Himachal Pradesh: Forest fire breaks out in Chaura area of Kinnaur district. More details awaited. pic.twitter.com/yogM4aEmCq

— ANI (@ANI) February 19, 2020