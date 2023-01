Vistara Flight में विदेशी महिला ने काटा बवाल, केबिन क्रू के साथ किया झगड़ा, कपड़े उतार फ्लाइट में की परेड

Vistara Flight: महिला ने इकॉनोमी क्लास में होने के बावजूद बिजनेस क्लास की सीट पर बैठने का प्रयास किया।

एयरलाइंस में शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इस बार एक घटना अबू धाबी से मुंबई (Abu Dhabi to Mumbai) जा रही विस्तारा की उड़ान में हुई, जब एक 45 वर्षीय ‘शराबी’ इटालियन महिला ने कथित तौर पर एक केबिन क्रू सदस्य को घूंसा मारा और दूसरे पर थूक दिया। यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब विमान UK 256 अबू धाबी से मुंबई जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार महिला पाओला पेरुशियो (Paola Perruccio) ने इकॉनोमी क्लास में होने के बावजूद बिजनेस क्लास की सीट पर बैठने का प्रयास किया और इस पर आपत्ति जताने पर केबिन क्रू के सदस्यों पर हमला किया। जब मामला बढ़ा तो उसने अपने कुछ कपड़े उतार दिए और आंशिक रूप से नग्न अवस्था में गलियारे में आगे-पीछे चलने लगी। केबिन क्रू की शिकायत पर सहार पुलिस ने सोमवार तड़के फ्लाइट के मुंबई में लैंड करने के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया। फ्लाइट ने सोमवार को 2.03 बजे (IST) अबू धाबी से उड़ान भरी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में सहार पुलिस स्टेशन (Sahar police station) के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, “लगभग 2.30 बजे महिला, जो कि इकोनॉमी क्लास में बैठी थी, अचानक उठी, बिजनेस क्लास की ओर दौड़ी और वहां बैठ गई। केबिन क्रू के दो सदस्यों ने उससे संपर्क किया और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। जब यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने उससे अपनी निर्धारित सीट पर लौटने का अनुरोध किया। इस पर महिला ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और आक्रामक इशारे किए, जिससे चालक दल को संदेह हुआ कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है।” जब चालक दल के सदस्यों ने महिला को दुर्व्यवहार करने से रोकने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर उनमें से एक के चेहरे पर मुक्का मारा और दूसरे पर थूक दिया। जब अन्य चालक दल के सदस्य अपने सहयोगियों की मदद के लिए दौड़े, तो महिला ने कपड़े उतारना शुरू कर दिया।अधिकारी ने कहा, “चालक दल और अन्य यात्रियों के डर से महिला अपने कुछ कपड़ों के बिना गलियारे में आगे और पीछे चलने लगी।”

