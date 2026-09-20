दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के तहत कई बड़े मौजूदा और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को गड़बड़ियों और मैपिंग न होने के कारण नोटिस दिए गए हैं, साथ ही चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को उनके नामों में अंतर के कारण नोटिस मिले हैं।

इस एसआईआर प्रक्रिया में करीब 1.46 करोड़ वोटर्स में से 47 लाख से अधिक लोगों के नाम कट गए हैं। इनमें से करीब 33 लाख लोगों को अलग से लिस्ट बनाकर उन्हें उनकी जानकारी सही दिए जाने का नोटिस जारी किया गया है। इसके लिए आयोग ने सूची में नाम शामिल कराने के लिए मतदाताओं को 30 सितंबर तक का समय दिया है।

व्यय सचिव को भी नोटिस

व्यय सचिव वुमलुनमांग वुअलनाम को नाम में अंतर के लिए नोटिस दिया गया हैं। साथ ही पूर्व IAS अधिकारी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के. संजय मूर्ति को “माता-पिता के नाम में अंतर” के लिए नोटिस मिला है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री समेत कई बड़े अफसर के नाम

वहीं, जिन बड़े अफसरों को गड़बड़ी और नो मैपिंग के नोटिस दिए गए हैं, उनमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलिला, मत्स्य पालन सचिव अभिलक्ष लिखी और उनकी पत्नी सुकृति लिखी (जो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में सचिव हैं), उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्र और भूमि संसाधन सचिव नरेंद्र भूषण शामिल हैं। इन लोगों की मैपिंग आखिरी एसआईआर के साथ नहीं हो पाई थी। नो मैपिंग का अर्थ है कि इनके मौजूदा चुनावी रिकॉर्ड को 2002 में पिछली बार हुई रिविजन प्रक्रिया के दौरान तैयार की गई वोटर लिस्ट से नहीं जोड़ा जा सका।

नीति आयोग के पूर्व वीसी को भी नोटिस

इसके अलावा, कई रिटायर्ड नौकरशाहों और अधिकारियों को भी गड़बड़ियों के कारण नोटिस दिए गए हैं। इनमें नीति आयोग के पूर्व वाइस-चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया, JNU के पूर्व वाइस-चांसलर और UGC चेयरमैन मामिडाला जगदीश कुमार, पशुपालन विभाग की पूर्व सेक्रेटरी अलका उपाध्याय, कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के पूर्व सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह, उनकी पत्नी और CISF की पूर्व डायरेक्टर-जनरल नीना सिंह, रक्षा विभाग के पूर्व सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने और पर्यावरण विभाग की पूर्व सेक्रेटरी लीना नंदन शामिल हैं।

न्यू मोती बाग पोलिंग बूथ पर वोटर

दिल्ली कैंट विधानसभा के न्यू मोती बाग पोलिंग बूथ पर कई अधिकारियों को नोटिस मिले हैं, उनमें इनके नाम भी शामिल हैं। इस इलाके में ज़्यादातर बड़े सरकारी अधिकारियों के सरकारी आवास हैं। कुल मिलाकर, इस बूथ से जुड़े 593 लोगों को नोटिस मिले हैं।

दिल्ली की सीएम और पूर्व सीएम को भी मिला नोटिस

इंडियन एक्सप्रेस ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा उन 33 लाख वोटरों में शामिल हैं, जिन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए नोटिस जारी करने की SIR प्रक्रिया के तहत चिह्नित किया गया है।

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दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में 1,45,10,299 करोड़ मतदाताओं में से 47,56,722 के नाम कट गए हैं। यह वो नाम हैं जिनकी डिटेल में कमी पाई गई है। ऐसे मतदाताओं को सूची में नाम शामिल कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इन 47 लाख से अधिक लोगों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी SIR की उस सूची में शामिल है जिनकी डिटेल में विसंगति पाई गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें